Доллар застопорился, евро пошел вниз – официальный курс

Доллар опять подешевел / Фото: AFP, Сегодня
Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на четверг, 19 августа:
|17.08
|18.08
|Изменение
|1 доллар США
|26,68 грн
|26,65 грн
|- 0,03
|1 евро
|31,38 грн
|31,24 грн
|- 0,14
Курс доллара снизился на три копейки по сравнению со значениями 18 августа. Накануне доллар дорожал ровно на ту же сумму. Тем не менее, за неделю – с 12 по 19 августа – гривня окрепла по отношению к американской валюте на 15 копеек. Эксперты же полагают, что скоро доллар вернется к отметке в 27 гривен.
Курс евро упал сразу на 14 копеек после повышения на две копейки днем ранее. В целом европейская валюта, как и американская, находится на минимумах с середины лета 2020 года.
Как менялся курс доллара
- Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
- За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. В 2020 году гривня упала к доллару на 20%.
- Согласно "Индексу БигМака", доллар в Украине "должен" стоить 11,5 гривни, а сама гривня недооценена на 57,7%.
Напомним, Кабмин в бюджетной декларации рассчитал, что курс доллара в Украине не превысит 30 гривен в ближайшие три года: