Курс доллара перешел к снижению на межбанке – надолго ли это

Национальный банк Украины принял меры, чтобы остановить слишком рьяное укрепление гривни

Доллар снова упал в цене / Фото: УНИАН, ADEM ALTAN/AFP via Getty Images

Доллар 18 августа после роста по официальному курсу снова упал на межбанке и торгуется на уровне 26,62-26,64 грн. Ключевым моментом на валютном рынке будет поведение Национального банка, который с начала этой недели выкупил уже более 100 млн долларов. При этом доллар может вернуться к 27 грн, объяснили аналитики Minfin.

"Мы сохраняем прогноз о продолжении попыток в ближайшие дни частью крупных продавцов (экспортеров и госкорпораций) с помощью Нацбанка вернуть котировки к уровням около 26,90-27 гривен с целью "облегчения" ими прохождения бюджетного периода", – считают эксперты.

Как изменился курс доллара за месяц / Minfin

Прогноз на сегодня

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Котировки межбанка, по расчетам Minfin, будут в пределах 26,6-26,85 грн/долл. и 31,1-31,4 грн/евро.

Наличный курс ожидается таким:

Доллар : 26,5-26,85 грн в банках и обменниках финкомпаний;

: 26,5-26,85 грн в банках и обменниках финкомпаний; Евро: 31-31,6 грн в банках, 31,15-31,5 – в обменниках финкомпаний.

Напомним, ранее мы разобрались, чего ждать от курса доллара к 30-летию Независимости.

Украинцы тем временем начали скупать наличную валюту, хотя еще две недели назад ее продавали.

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А мнение еще одного аналитика о долгосрочных тенденциях курса гривни смотрите в сюжете: