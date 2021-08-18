Долар застопорився, євро пішов униз – офіційний курс

Долар знову подешевшав / Фото: AFP, Сьогодні

Національний банк України (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара і євро до гривні на четвер, 19 серпня:

18.08 19.08 зміна 1 долар США 26,68 грн 26,65 грн - 0,03 1 євро 31,38 грн 31,24 грн - 0,14

Курс долара знизився на три копійки порівняно зі значеннями 18 серпня. Напередодні долар дорожчав рівно на ту ж суму. Проте за тиждень – з 12 по 19 серпня – гривня зміцніла проти американської валюти на 15 копійок. Експерти ж вважають, що скоро долар повернеться до позначки в 27 гривень.

Курс євро впав відразу на 14 копійок після підвищення на дві копійки днем раніше. Загалом європейська валюта, як і американська, знаходиться на мінімумах з середини літа 2020 року.

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Як змінювався курс долара

Історичного максимуму офіційного курсу долара – 30,01 грн – було досягнуто в лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.

За 2015 рік гривня знецінилася в півтора раза, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. 2018 року курс гривні зміцнився на 1,4%, а 2019 року – вже на 14,5%. 2020 року гривня впала до долара на 20%.

Згідно з "Індексом БігМака", долар в Україні "повинен" коштувати 11,5 гривні, а сама гривня недооцінена на 57,7%.

Нагадаємо, Кабмін в бюджетній декларації розрахував, що курс долара в Україні не перевищить 30 гривень в найближчі три роки: