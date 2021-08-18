Гроші
Меню
google news Читайте нас в Google News Змінити мову на: RU logo
⚡ Загибель мера Кривого Рогу ⚽ Шахтар в Лізі чемпіонів 📽 Одеський кінофест 🇺🇦 День Незалежності України - 2021
СЬОГОДНІ Новини економіки Фінанси

Курс долара перейшов до зниження на міжбанку – чи надовго це

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська Редактор розділу Гроші
18 серпня, 12:00
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Національний банк України вжив заходів, щоби зупинити занадто завзяте зміцнення гривні
Долар знову впав у ціні
Долар знову впав у ціні / Фото: уніан, ADEM ALTAN/AFP via Getty Images

Долар 18 серпня після зростання по офіційним курсом знову впав на міжбанку і торгується на рівні 26,62-26,64 грн. Ключовим моментом на валютному ринку буде поведінка Національного банку, який з початку цього тижня викупив уже понад 100 млн доларів. При цьому долар може повернутися до 27 грн, пояснили аналітики Minfin.

"Ми зберігаємо прогноз про продовження спроб в найближчі дні частиною великих продавців (експортерів і держкорпорацій) за допомогою Нацбанку повернути котирування до рівнів близько 26,90-27 гривень з метою" полегшення "ними проходження бюджетного періоду", – вважають експерти.

Як змінився курс долара за місяць / Minfin

Прогноз на сьогодні

Реклама

Котирування міжбанку, за розрахунками Minfin, будуть в межах 26,6-26,85 грн/дол. і 31,1-31,4 грн/євро.

Готівковий курс очікується таким:

  • долар: 26,5-26,85 грн в банках і обмінниках фінкомпаній;
  • євро: 31-31,6 грн в банках, 31,15-31,5 – в обмінниках фінкомпаній.

Нагадаємо, раніше ми розібралися, чого чекати від курсу долара до 30-річчя Незалежності.

Українці тим часом почали скуповувати готівкову валюту, хоча ще два тижні тому її продавали.

Реклама

А думка ще одного аналітика про довгострокові тенденції курсу гривні дивіться в сюжеті:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Segodnya.ua в telegram-канале Пiдпишись на RSS-канал
Всі новини
Гроші
Більше новин
Green Energy
Більше новин
Головне про Гроші
Тарифи на газ
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Більше новин
Пряма трансляція
Курс валют
Курс долара сьогодні
Дізнатися
Опитування
Крипта
Що нового з біткоїном
Читати
Опитування
Опитування
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Наші соцмережі

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти