Доллар вернулся к падению – курс валют НБУ

Доллар снова упал в цене / Фото: УНИАН, ADEM ALTAN/AFP via Getty Images

Национальный банк Украины (НБУ) на четверг, 19 августа, рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

1 доллар США – 26,65 грн;

1 евро – 31,24 грн;

1 злотый – 6,85 грн;

10 российских рублей – 3,62 грн.

По сравнению со вчерашними значениями доллар снизился на три копейки. В предыдущий банковский день "зеленый" дорожал ровно на ту же сумму. А за неделю – с 12 по 19 августа – гривня окрепла по отношению к американской валюте на 15 копеек. Эксперты при этом считают, что скоро доллар вернется к отметке в 27 гривен.

Курс евро упал сразу на 14 копеек после повышения на две копейки днем ранее. В целом евровалют находится на минимумах с середины лета 2020 года.

Стоимость 10 российских рублей снизилась на копейку. Польский злотый подешевел на три копейки.

Официальный курс доллара рассчитывается, исходя из показателей на межбанковском валютном рынке, но с некоторым отставанием. В среду, 18 августа, стоимость валюты на межбанке снизилась:

Доллар подешевел на семь копеек в покупке и продаже. Американская валюта к завершению торгов стоила 26,61/26,63 грн (покупка/продажа).

Евровалюта упала в цене на 12 копеек в покупке и на 17 – в продаже. К закрытию евро торговался на уровне 31,18/31,20 грн (покупка/продажа).

Сегодняшние торги еще не начались.

Как менялся курс доллара

Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. В 2020 году гривня упала к доллару на 20%.

Согласно "Индексу БигМака", доллар в Украине "должен" стоить 11,5 гривни, а сама гривня недооценена на 57,7%

Прогнозы курса доллара

В консенсус-прогнозе, который подготовили в Минэкономики, говорится об ожидании среднего курса по итогам 2021 года на уровне 27,9 грн/долл. и курсе по состоянию на конец года 28,2 грн/долл. А в бюджетной декларации на три года, которую впервые в истории одобрила Рада, говорится о том, что курс доллара до 2024 года не превысит 30 гривен:

Реклама

В госбюджете-2021 расчеты сделаны, исходя из среднего курса 29,1 гривни за доллар. При этом и в Минфине, и в НБУ неоднократно уверяли: "бюджетный" курс – не прогноз, его следует воспринимать исключительно как технический показатель.

МВФ в прогнозе экономики Украины привел такой курс доллара к гривне:

2021 год – 27,98 грн;

2022 год – 27,61 грн;

2023 год – 27,59 грн.

Аналитики Bank of America считают, что среднегодовой курс в 2021 году составит 27 грн/долл. А вот аналитики S&P Global Ratings не так оптимистичны, их прогноз – 29,5 грн на конец 2021 года.