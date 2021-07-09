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Доллар снизился в цене перед выходными: курс валют НБУ

9 июля, 08:17

Ксения Капустинская

Национальный банк рассчитал обновленную стоимость украинской валюты к доллару и евро на 9 июля

Доллар немного упал / Фото: Сегодня, Dado Ruvic/Reuters

Национальный банк Украины (НБУ) на пятницу, 9 июля, рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

1 доллар США – 27,29 грн;
1 евро – 32,32 грн;
1 злотый – 7,1 грн;
10 российских рублей – 3,63 грн.

По сравнению со вчерашними значениями курс доллара снизился на копейку. В предыдущий банковский день "зеленый" подорожал на пять копеек. Тем не менее за неделю – со 2 по 8 июля – гривня укрепилась по отношению к американской валюте на девять копеек. Но эксперты предупредили: украинская валюта оказалась под угрозой и доллар может заметно подорожать.

Курс евро сохранил небольшой рост. Евровалюта подорожала на две копейки после повышения на три копейки днем ранее.

Стоимость 10 российских рублей 9 июля снизилась на пять копеек. Польский злотый подешевел на четыре копейки.

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Официальный курс доллара рассчитывается, исходя из показателей на межбанковском валютном рынке, но с некоторым отставанием.

В четверг, 8 июля, доллар на межбанке вырос на пять копеек в покупке и продаже. Американская валюта к завершению торгов стоила 27,30/27,33 грн (покупка/продажа). Евровалюта подорожала на 21 копейку в покупке и на 22 – в продаже. К закрытию евро торговался на уровне 32,37/32,42 грн (покупка/продажа). Сегодняшние торги еще не начались.

Прогнозы курса доллара

В консенсус-прогнозе, который подготовили в Минэкономики, говорится об ожидании среднего курса по итогам 2021 года на уровне 27,9 грн/долл. и курсе по состоянию на конец года 28,2 грн/долл. А в бюджетной декларации на три года говорится о том, что курс доллара до 2024 года не превысит 30 гривен:

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В госбюджете-2021 расчеты сделаны, исходя из среднего курса 29,1 гривни за доллар. При этом и в Минфине, и в НБУ неоднократно уверяли: "бюджетный" курс – не прогноз, его следует воспринимать исключительно как технический показатель.

МВФ в прогнозе экономики Украины привел такой курс доллара к гривне:

Аналитики Bank of America считают, что среднегодовой курс в 2021 году составит 27 грн/долл. А вот аналитики S&P Global Ratings не так оптимистичны, их прогноз – 29,5 грн на конец 2021 года (среднегодовой курс не предоставлен).

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Источник: Сегодня

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