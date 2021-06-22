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Доллар рвется вверх, евро – на минимуме за 10 месяцев: курс валют НБУ

22 июня, 08:13

Ксения Капустинская

Национальный банк рассчитал обновленную стоимость украинской валюты к доллару и евро на 22 июня

/ Фото: Сегодня, НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на вторник, 22 июня, рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

1 доллар США – 27,13 грн;
1 евро – 32,23 грн;
1 злотый – 7,09 грн;
10 российских рублей – 3,76 грн.

По сравнению со значениями пятницы, 18 июня, доллар вырос еще на две копейки после повышения на 14 копеек в предыдущий банковский день. "Зеленый" поднялся еще выше психологической отметки в 27 гривен. С 14 по 22 июня гривня ослабла по отношению к американской валюте на 15 копеек. Эксперты уже объяснили, почему курс доллара перешел к росту после довольно длительного обвала.

Курс евро при этом снова снизился. Евровалюта упала на 21 копейку, так дешево евро не стоил с конца августа 2020 года.

Стоимость 10 российских рублей 22 июня выросла на копейку. Польский злотый подешевел на шесть копеек.

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Официальный курс доллара рассчитывается, исходя из показателей на межбанковском валютном рынке, но с некоторым отставанием.

В пятницу, 18 июня, доллар на межбанке вырос на семь копеек в покупке и продаже. Американская валюта к завершению торгов стоила 27,28/27,30 грн (покупка/продажа). Евровалюта упала на девять копеек и в покупке, и в продаже. К закрытию евро торговался на уровне 32,38/32,41 грн (покупка/продажа). Сегодняшние торги еще не начались.

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Прогнозы курса доллара

В консенсус-прогнозе, который подготовили в Минэкономики, говорится об ожидании среднего курса по итогам 2021 года на уровне 27,9 грн/долл. и курсе по состоянию на конец года 28,2 грн/долл. А в бюджетной декларации на три года говорится о том, что курс доллара до 2024 года не превысит 30 гривен:

В госбюджете-2021 расчеты сделаны, исходя из среднего курса 29,1 гривни за доллар. При этом и в Минфине, и в НБУ неоднократно уверяли: "бюджетный" курс – не прогноз, его следует воспринимать исключительно как технический показатель.

МВФ в прогнозе экономики Украины привел такой курс доллара к гривне:

Аналитики Bank of America считают, что среднегодовой курс в 2021 году составит 27 грн/долл. А вот аналитики S&P Global Ratings не так оптимистичны, их прогноз – 29,5 грн на конец 2021 года (среднегодовой курс не предоставлен).

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Источник: Сегодня

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