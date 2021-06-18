Доллар получил преимущество: почему гривня падает, а евро растет

Курс на межбанке снова закрепился в диапазоне выше психологической отметки, подчеркнул финансовый аналитик

Доллар закрепился выше 27 грн / Фото: Сегодня, Dado Ruvic/Reuters

Доллар 18 июня после роста по официальному курсу НБУ колеблется на межбанке у отметки в 27,2 грн. Так рынок отреагировал на решение Национального банка сохранить учетную ставку, не смотря на ускорившуюся инфляцию, а также на встречу президентов США и РФ. В ближайшее время курс, скорее всего, останется в диапазоне 27,1-27,3 грн/долл.

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Об этом сайту "Сегодня" рассказал руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

Он также объяснил, что курс евро снизился до минимумов за 10 месяцев из-за глобальных трендов – на фоне ускорения инфляции и роста опасений более быстрого сворачивания стимулирования в США.

"Американская экономика восстанавливается, идет активная вакцинация. Сейчас позиции Штатов лучше чем ЕС, что дало преимущество доллару. ФРС подтвердил сохранение ставки и отметил сворачивание стимулов в 2023 году", – отметил Шевчишин.

Напомним, на данный момент учетная ставка НБУ установлена на уровне 7,5%. От этого показателя, среди прочего, зависит процент, под который Украина одалживает средства у иностранцев через гривневые облигации государственного займа.

В бюджетной декларации на три года, которую подготовили в Кабмине, говорится о том, что курс доллара до 2024 года не превысит 30 гривен: