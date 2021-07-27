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Доллар просел еще ниже психологической отметки – официальный курс

27 июля, 16:28

Ксения Капустинская

Национальный банк обнародовал обновленную стоимость американской и европейской валюты к гривне на 28 июля

Курс доллара продолжил падение / Фото: AFP, Сегодня

Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на среду, 28 июля:

27.0728.07Изменение
1 доллар США26,98 грн26,91 грн- 0,07
1 евро31,81 грн31,78 грн- 0,03

По сравнению со значениями 27 июля курс доллара просел еще на семь копеек и опустился еще ниже психологической отметки в 27 гривен. В предыдущий банковский день "зеленый" тоже упал на семь копеек.

За неделю – с 21 по 28 июля – гривня укрепилась по отношению к американской валюте уже на 31 копейку. Впрочем, эксперты считают, что падение курса доллара скоро прекратится и курс вернется к отметке 27,2 грн/долл.

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Курс евро снизился еще на три копейки после падения на четыре копейки днем ранее. Евровалюта все еще находится на годовом минимуме.

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Напомним, Кабмин в бюджетной декларации рассчитал, что курс доллара в Украине не превысит 30 гривен до конца 2024 года:

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Источник: Сегодня

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