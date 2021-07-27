Украинскую платежную систему Portmone покупают казахи

Сумма сделки пока неизвестна, однако операцию планируют закрыть к концу этого года

Kaspi.kz покупает Portmone Group / Фото: Unsplash

Украинский сервис Portmone Group продают компании Kaspi Pay, которая принадлежит крупнейшей финтех-компании Казахстана Kaspi.kz.

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Об этом сообщает AIN.UA.

Что известно о сделке

Portmone является украинской межбанковской платежной системой. Компанию в 2002 году основал Игорь Горин, который и был директором сервиса Portmone.com. И хотя в 2011 году он говорил, что "компания создавалась не для того, чтобы ее продавать, а чтобы в ней работать", уже в 2013 году компанию приобрела инвестиционная компания Dragon Capital.

Теперь сервис хотят продать казахской компании Kaspi.kz, позиционирующей себя одно приложение, в котором доступны десятки разных функций: платежная система, банковские продукты, маркетплейс и тд.

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