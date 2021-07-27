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Долар просів ще нижче психологічної позначки – офіційний курс

27 липня, 16:28

Ксенія Капустинська

Національний банк оприлюднив оновлену вартість американської та європейської валюти до гривні на 28 липня

Курс долара продовжив падіння / Фото: AFP, Сьогодні

Національний банк України (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара і євро до гривні на середу, 28 липня:

27.0728.07Зміна
1 долар США26,98 грн26,91 грн - 0,07
1 євро31,81 грн31,78 грн - 0,03

У порівнянні зі значеннями 27 липня курс долара просів ще на сім копійок і опустився ще нижче психологічної позначки в 27 гривень. У попередній банківський день "зелений" теж впав на сім копійок.

За тиждень – з 21 по 28 липня – гривня зміцнилася проти американської валюти вже на 31 копійку. Втім, експерти вважають, що падіння курсу долара скоро припиниться і курс повернеться до позначки 27,2 грн/дол.

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Курс євро знизився ще на три копійки після падіння на чотири копійки вдень раніше. Євровалюта продовжує перебувати на річному мінімумі.

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Нагадаємо, Кабмін в бюджетній декларації розрахував, що курс долара в Україні не перевищить 30 гривень до кінця 2024 року:

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Джерело: Сьогодні

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