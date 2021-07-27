Долар просів ще нижче психологічної позначки – офіційний курс

Національний банк оприлюднив оновлену вартість американської та європейської валюти до гривні на 28 липня

Курс долара продовжив падіння / Фото: AFP, Сьогодні

Національний банк України (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара і євро до гривні на середу, 28 липня:

27.07 28.07 Зміна 1 долар США 26,98 грн 26,91 грн - 0,07 1 євро 31,81 грн 31,78 грн - 0,03

У порівнянні зі значеннями 27 липня курс долара просів ще на сім копійок і опустився ще нижче психологічної позначки в 27 гривень. У попередній банківський день "зелений" теж впав на сім копійок.

За тиждень – з 21 по 28 липня – гривня зміцнилася проти американської валюти вже на 31 копійку. Втім, експерти вважають, що падіння курсу долара скоро припиниться і курс повернеться до позначки 27,2 грн/дол.

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Курс євро знизився ще на три копійки після падіння на чотири копійки вдень раніше. Євровалюта продовжує перебувати на річному мінімумі.

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Історичний максимум офіційного курсу долара – 30,01 грн – був досягнутий в лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.

За 2015 рік гривня знецінилася в півтора раза, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. У 2018 році курс гривні зміцнився на 1,4%, а в 2019 році – вже на 14,5%. У 2020 році гривня впала до долара на 20%.

Згідно з "Індексом БігМака", долар в Україні "повинен" коштувати 11,5 гривні, а сама гривня недооцінена на 57,7%.

Нагадаємо, Кабмін в бюджетній декларації розрахував, що курс долара в Україні не перевищить 30 гривень до кінця 2024 року: