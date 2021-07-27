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Українську платіжну систему Portmone купують казахи

27 липня 2021 14:28

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Сума операції поки невідома, проте операцію планують закрити до кінця цього року

Kaspi.kz купує Portmone Group

Kaspi.kz купує Portmone Group / Фото: Unsplash

Український сервіс Portmone Group продають компанії Kaspi Pay, яка належить найбільшій фінтех-компанії Казахстану Kaspi.kz.

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Про це повідомляє AIN.UA.

Що відомо про угоду

Portmone є українській міжбанківській платіжною системою. Компанію в 2002 році заснував Ігор Горін, який і був директором сервісу Portmone.com. І хоча в 2011 році він говорив, що "компанія створювалася не для того, щоб її продавати, а щоб в ній працювати", вже в 2013 році компанію придбала інвестиційна компанія Dragon Capital.

Тепер сервіс хочуть продати казахській компанії Kaspi.kz, що позиціонує себе як один додаток, в якому доступні десятки різних функцій: платіжна система, банківські продукти, маркетплейс і тд.

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