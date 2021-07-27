Доллар ушел в пике, но это ненадолго – прогноз курса

Украинская валюта продолжила укрепляться на межбанке, но Национальный банк не позволяет курсу доллара упасть слишком низко

Доллар стабилизируется / Фото: Сегодня, ADEM ALTAN/AFP via Getty Images

Доллар 27 июля после того, как обвалился по официальному курсу, продолжил дешеветь на межбанке. Курс опустился еще ниже психологической отметки в 27 грн/долл. – до 27,93-27,95 грн/долл. При этом в ближайшее время доллар, скорее всего, удержится в коридоре 26,5-27 грн, а после начнет возвращаться к 27 грн.

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Такой прогноз предоставили аналитики группы ICU.

"Даже без поступления валюты от нерезидентов для покупки ОВГЗ в течение июля гривня постепенно укреплялась и может еще продолжить это движение и в дальнейшем, пересекая уровень 27 грн/долл. в сторону усиления, в коридор 26,5-27 грн/долл., уже на этой неделе... Но НБУ будет сдерживать укрепление, задерживая курс гривни ближе к 27 грн/долл.", - считают специалисты.

На стороне гривни играет решение Национального банка повысить учетную ставку с 7,5% до 8%, добавил в комментарии сайту "Сегодня" аналитик TeleTrade Сергей Родлер.

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Впрочем, он считает, что гривня скоро вернется к умеренной девальвации – до 27,2 грн/долл.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" вместе с аналитиками разобрался, нужно ли сейчас покупать или продавать валюту и поможет ли это сохранить сбережения.

Также в Кабмине подсчитали, что в ближайшие три года курс доллара не превысит 30 гривен:

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