Доллар просел до нового минимума: официальный курс НБУ

Национальный банк рассчитал обновленную стоимость украинской валюты к доллару и евро на 19 мая

Курс доллара снова упал / Фото: Pixabay

Национальный банк Украины (НБУ) на среду, 19 мая, рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

1 доллар США – 27,44 грн;

1 евро – 33,53 грн;

10 российских рублей – 3,72 грн.

По сравнению со вчерашними значениями упал еще на 12 копеек после снижения на пять копеек в предыдущий банковский день. Это новый минимум – с 27 августа 2020 года, то есть почти за девять месяцев. Днем ранее доллар падал до антирекорда за восемь месяцев.

За неделю – с 12 по 19 мая – гривня укрепилась по отношению к американской валюте уже на 23 копейки. Как объясняли эксперты, во многом укрепление гривни обеспечивает спрос на украинскую руду и зерно, на которые к тому же растут мировые цены. Кроме того, нерезиденты приостановили свой выход из гривневых гособлигаций.

Евровалюта после падения на четыре копейки подорожала на девять копеек.

Стоимость 10 российских рублей 19 мая практически не изменилась в цене

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Официальный курс доллара рассчитывается, исходя из показателей на межбанковском валютном рынке, но с некоторым отставанием.

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Во вторник, 18 мая, доллар на межбанке снизился на 12 копеек в покупке и продаже. Американская валюта к завершению торгов стоила 27,41/27,43 грн (покупка/продажа). Евровалюта подорожал на три копейки в покупке и не две – в продаже. К закрытию евро торговался на уровне 33,47/33,49 грн (покупка/продажа). Сегодняшние торги еще не начались.

Прогнозы курса доллара

→ В консенсус-прогнозе, который подготовили в Минэкономики, говорится об ожидании среднего курса по итогам 2021 года на уровне 27,9 грн/долл и курсе по состоянию на конец года 28,2 грн/долл.

→ В госбюджете-2021 расчеты сделаны, исходя из среднего курса 29,1 гривни за доллар. При этом и в Минфине, и в НБУ неоднократно уверяли: "бюджетный" курс – не прогноз, его следует воспринимать исключительно как технический показатель.

→ МВФ в прогнозе экономики Украины привел такой курс доллара к гривне:

2021 год – 27,98 грн;

2022 год – 27,61 грн;

2023 год – 27,59 грн.

→ Аналитики Bank of America считают, что среднегодовой курс в 2021 году составит 27 грн/долл. А вот аналитики S&P Global Ratings не так оптимистичны, их прогноз – 29,5 грн на конец 2021 года (среднегодовой курс не предоставлен).

→ Опрошенные сайтом "Сегодня" аналитики единодушны: к началу лета-2021 доллар будет стоить около 28 грн.

Видео: Сегодня

Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. В 2020 году гривня упала к доллару на 20%.

Согласно "Индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить около 11 гривен, а гривня недооценена на 61%.