Доллар пошел на разворот: почему Нацбанк "сжигает" валютные резервы

Курс доллара 18 февраля / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня
Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на пятницу, 18 февраля:
|17.02
|18.02
|Смена
|1 доллар США
|28,09 грн
|28,30 грн
|+0,21
|1 евро
|31,93 грн
|32,19 грн
|+0,26
По сравнению с курсом НБУ на четверг, 17 февраля, курс доллара вырос на 21 копейку, а евро – на 26 копеек.
Что будет с курсом дальше?
В комментарии "Сегодня" аналитик Roboforex Андрей Гойлов отметил, что настроения участников рынка сейчас зависят исключительно от военно-политической обстановки на границе между РФ и Украиной.
Нацбанк "сжигает" валютные резервы в поддержку курса гривни: по предварительным данным, на эти цели уже потрачено почти 2 млрд долларов США.
"Девальвация украинской национальной валюты может привести к росту потребительской инфляции, что негативно отразится на платежеспособности населения и темпах роста экономики", — рассказал эксперт.
Также Гойлов напомнил, что во вторник, 15 февраля, прошел аукцион Минфина Украины по размещению ОВГЗ. Спрос из всех 6-ти выпусков в гривнях был всего на два вида бумаг — со сроками погашения в 6 и 12 месяцев.
В госбюджет был привлечен 66,48 млн грн, а это очередной антирекорд за последние несколько лет. Нерезиденты с начала года сократили свои портфели в ОВГЗ на 14,73 млрд грн — до 77,92 млрд, что, собственно, продолжает оказывать дополнительное давление на курс гривни.
Раньше мы рассказывали, на какой отметке доллар окончательно "угомонится", а также писали, сколько украинцу нужно денег на первое время в другой стране.