Доллар пошел на разворот: почему Нацбанк "сжигает" валютные резервы

Курс доллара 18 февраля / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на пятницу, 18 февраля:

17.02 18.02 Смена 1 доллар США 28,09 грн 28,30 грн +0,21 1 евро 31,93 грн 32,19 грн +0,26

По сравнению с курсом НБУ на четверг, 17 февраля, курс доллара вырос на 21 копейку, а евро – на 26 копеек.

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Что будет с курсом дальше?

В комментарии "Сегодня" аналитик Roboforex Андрей Гойлов отметил, что настроения участников рынка сейчас зависят исключительно от военно-политической обстановки на границе между РФ и Украиной.

Нацбанк "сжигает" валютные резервы в поддержку курса гривни: по предварительным данным, на эти цели уже потрачено почти 2 млрд долларов США.

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"Девальвация украинской национальной валюты может привести к росту потребительской инфляции, что негативно отразится на платежеспособности населения и темпах роста экономики", — рассказал эксперт.

Также Гойлов напомнил, что во вторник, 15 февраля, прошел аукцион Минфина Украины по размещению ОВГЗ. Спрос из всех 6-ти выпусков в гривнях был всего на два вида бумаг — со сроками погашения в 6 и 12 месяцев.

В госбюджет был привлечен 66,48 млн грн, а это очередной антирекорд за последние несколько лет. Нерезиденты с начала года сократили свои портфели в ОВГЗ на 14,73 млрд грн — до 77,92 млрд, что, собственно, продолжает оказывать дополнительное давление на курс гривни.

Раньше мы рассказывали, на какой отметке доллар окончательно "угомонится", а также писали, сколько украинцу нужно денег на первое время в другой стране.