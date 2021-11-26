Доллар пересек отметку в 27 грн: что происходит на валютном рынке

К какому курсу готовиться украинцам / Фото: Коллаж: Сегодня
Национальный банк Украины (НБУ) на пятницу, 26 ноября, рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:
- 1 доллар США – 27,02 грн;
- 1 евро – 30,33 грн;
- 1 злотый – 6,50 грн;
- 10 российских рублей – 3,62 грн.
По сравнению с курсом НБУ на четверг, 25 ноября, доллар подорожал на девять копеек, а евро поднялся на целых 16 копеек.
Что будет с курсом в ближайшее время
Эксперты "Сегодня" рассказали, что резкий рост курса доллара стабилизируется к концу ноября, а может даже немного пойти вниз. Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко уверен, что сейчас есть два сценария развития событий:
- если продолжится покупка энергоносителей, доллар устремится к росту, поскольку на него будет повышенный спрос;
- в случае, если такого не произойдет, валюта может откатится к значению 26,3 грн за дол.
А вот по мнению руководителя отдела аналитики ГК Forex club Андрея Шевчишина, гривня вскоре может ослабнуть еще сильнее.
Ранее "Сегодня" писали, как курс доллара ударит по кредитам в Украине, а также сообщали, что по "Индексу БигМака", доллар в нашей стране должен стоить 11,5 грн.