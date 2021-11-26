Долар перетнув позначку у 27 грн: що відбувається на валютному ринку

До якого курсу готуватись українцям / Фото: Колаж: Сьогодні

Національний банк України (НБУ) на п'ятницю, 26 листопада, розрахував такий офіційний курс гривні до основних іноземних валют:

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1 долар США – 27,02 грн;

1 євро – 30,33 грн;

1 злотий – 6,50 грн;

10 російських рублів – 3,62 грн.

Порівняно з курсом НБУ на четверг, 25 листопада, долар подорожчав на дев'ять копійок, а євро піднявся на 16 копійок.

Що буде з курсом найближчим часом

Експерти "Сьогодні" розповіли, що різке зростання курсу долара стабілізується до кінця листопада, а може навіть трохи піти вниз. Президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко впевнений, що наразі є два сценарії розвитку подій:

якщо продовжиться купівля енергоносіїв, долар спрямує до зростання, оскільки на нього буде підвищений попит;

якщо такого не станеться, валюта може відкотитися до значення 26,3 грн за дол.

А от на думку керівника відділу аналітики ГК Forex club Андрія Шевчишина, гривня незабаром може ослабнути ще сильніше.

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Раніше "Сегодня" писали, як курс долара вдарить за кредитами в Україні, а також повідомляли, що за "Індексом БігМаку", долар у нашій країні має коштувати 11,5 грн.