Доллар обвалился до минимума за 10 месяцев: курс валют НБУ

Национальный банк рассчитал обновленную стоимость украинской валюты к доллару и евро на 7 июня

На межбанке установилось равновесие / Фото: Сегодня

Национальный банк Украины (НБУ) на понедельник, 7 июня, рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

1 доллар США – 27,29 грн;

1 евро – 33,06 грн;

1 злотый – 7,40 грн;

10 российских рублей – 3,73 грн.

По сравнению со значениями пятницы, 4 июня, доллар снизился еще на пять копеек после падения на 10 копеек в предыдущий банковский день. Это минимум с 19 августа 2020 года, то есть почти за 10 месяцев. За неделю – с 31 мая по 7 июня – гривня окрепла по отношению к американской валюте на 21 копейку. При этом аналитики уже объяснили, почему падение доллара пока не остановить.

Курс евро продолжил идти вниз и упал еще на 20 копеек после снижения на семь днем ранее. Минимум евро не настолько впечатляющий, как у доллара, – так дешево европейская валюта не стоила с 8 апреля.

Стоимость 10 российских рублей 7 июня практически не изменилась. Польский злотый подешевел на семь копеек.

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Официальный курс доллара рассчитывается, исходя из показателей на межбанковском валютном рынке, но с некоторым отставанием.

В пятницу, 4 июня, доллар на межбанке упал на пять копеек в покупке и продаже. Американская валюта к завершению торгов стоила 27,24/27,26 грн (покупка/продажа). Евровалюта подорожала на три копейки в покупке и продаже. К закрытию евро торговался на уровне 33,18/33,20 грн (покупка/продажа). Сегодняшние торги еще не начались.

Прогнозы курса доллара

→ В консенсус-прогнозе, который подготовили в Минэкономики, говорится об ожидании среднего курса по итогам 2021 года на уровне 27,9 грн/долл. и курсе по состоянию на конец года 28,2 грн/долл.

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→ В госбюджете-2021 расчеты сделаны, исходя из среднего курса 29,1 гривни за доллар. При этом и в Минфине, и в НБУ неоднократно уверяли: "бюджетный" курс – не прогноз, его следует воспринимать исключительно как технический показатель.

→ МВФ в прогнозе экономики Украины привел такой курс доллара к гривне:

2021 год – 27,98 грн;

2022 год – 27,61 грн;

2023 год – 27,59 грн.

→ Аналитики Bank of America считают, что среднегодовой курс в 2021 году составит 27 грн/долл. А вот аналитики S&P Global Ratings не так оптимистичны, их прогноз – 29,5 грн на конец 2021 года (среднегодовой курс не предоставлен).

Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. В 2020 году гривня упала к доллару на 20%.

Согласно "Индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить около 11 гривен, а гривня недооценена на 61%.

О чем еще говорят в Украине и мире утром 7 июня, узнавайте из выпуска новостей "Сегодня":