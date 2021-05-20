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Доллар обосновался на многомесячном "дне", евро упал: кус валют НБУ

20 мая, 08:15

Ксения Капустинская

Национальный банк рассчитал обновленную стоимость украинской валюты к доллару и евро на 20 мая

/ Фото: Pixabay

Национальный банк Украины (НБУ) на четверг, 20 мая, рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

1 доллар США – 27,42 грн;
1 евро – 33,49грн;
10 российских рублей – 3,72 грн.

По сравнению со вчерашними значениями доллар снизился еще на 2 копейки после падения на 12 копеек до минимума с 27 августа 2020 года. За неделю – с 13 по 20 мая – гривня укрепилась по отношению к американской валюте на 21 копейку. Аналитики отмечают, что валютный рынок в Украине замер в ожидании действий НБУ.

Евровалюта вернулась к падению. Евро подешевел на четыре копейки после роста на девять копеек днем ранее.

Стоимость 10 российских рублей 20 мая практически не изменилась в цене.

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Официальный курс доллара рассчитывается, исходя из показателей на межбанковском валютном рынке, но с некоторым отставанием.

В среду, 19 мая, доллар на межбанке не изменился в цене на межбанке ни в покупке, ни и продаже. Американская валюта к завершению торгов стоила 27,41/27,43 грн (покупка/продажа). Евровалюта подорожала на копейку в покупке и продаже. К закрытию евро торговался на уровне 33,48/33,50 грн (покупка/продажа). Сегодняшние торги еще не начались.

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Прогнозы курса доллара

В консенсус-прогнозе, который подготовили в Минэкономики, говорится об ожидании среднего курса по итогам 2021 года на уровне 27,9 грн/долл и курсе по состоянию на конец года 28,2 грн/долл.

В госбюджете-2021 расчеты сделаны, исходя из среднего курса 29,1 гривни за доллар. При этом и в Минфине, и в НБУ неоднократно уверяли: "бюджетный" курс – не прогноз, его следует воспринимать исключительно как технический показатель.

МВФ в прогнозе экономики Украины привел такой курс доллара к гривне:

Аналитики Bank of America считают, что среднегодовой курс в 2021 году составит 27 грн/долл. А вот аналитики S&P Global Ratings не так оптимистичны, их прогноз – 29,5 грн на конец 2021 года (среднегодовой курс не предоставлен).

Опрошенные сайтом "Сегодня" аналитики единодушны: к началу лета-2021 доллар будет стоить около 28 грн.

Видео: Сегодня

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Источник: Сегодня

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