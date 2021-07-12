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Доллар нашел равновесие: официальный курс валют

12 июля, 16:22

Ксения Капустинская

Национальный банк обнародовал обновленную стоимость американской и европейской валюты к гривне на 13 июля

Доллар за неделю не изменился в цене / Фото: УНИАН

Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на вторник, 13 июля:

12.0713.07Изменение
1 доллар США27,32 грн27,29 грн- 0,03
1 евро32,41 грн32,35 грн- 0,06

По сравнению со значениями 12 июля курс доллара снизился на три копейки. В предыдущий банковский день "зеленый" подорожал ровно на ту же сумму – три копейки. Да и а неделю – с 6 по 13 июля – гривня не изменилась в цене по отношению к американской валюте. Ранее аналитики объяснили "Сегодня", почему доллар снова подешевеет.

Курс евро тоже немного снизился. Евровалюта упала на три копейки после роста на девять копеек днем ранее.

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Напомним, Кабмин в бюджетной декларации рассчитал, что курс доллара в Украине не превысит 30 гривен до конца 2024 года:

Также сайт "Сегодня" вместе с банкирами разобрался, как не стать жертвой мошенников и уберечь средства на карте.

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Источник: Сегодня

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