Версия на русском
$ 27,29
32,35

Долар знайшов рівновагу: офіційний курс валют

12 липня, 16:22

Ксенія Капустинська

Національний банк оприлюднив оновлену вартість американської та європейської валюти до гривні на 13 липня

Долар за тиждень не змінився у ціні / Фото: уніан

Національний банк України (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара і євро до гривні на вівторок, 13 липня:

12.0713.07Зміна
1 долар США27,32 грн27,29 грн - 0,03
1 євро32,41 грн32,35 грн - 0,06

Порівняно зі значеннями 12 липня курс долара знизився на три копійки. У попередній банківський день "зелений" подорожчав рівно на ту саму суму – три копійки. Та й за тиждень – з 6 по 13 липня – гривня не змінилася в ціні проти американської валюти. Раніше аналітики пояснили "Сьогодні", чому долар знову подешевшає.

Курс євро теж трохи знизився. Євровалюта впала на три копійки після зростання на дев'ять копійок день тому.

Реклама

Читайте також: Курс долара завмер – коли буде вигідно купувати валюту

Нагадаємо, Кабмін у бюджетній декларації розрахував, що курс долара в Україні не перевищить 30 гривень до кінця 2024 року:

Також сайт "Сьогодні" разом з банкірами розібрався, як не стати жертвою шахраїв і вберегти кошти на карті.

Новини на цю ж тему:
долар курс гривня курс гривні курс долара курс євро курс НБУ

Джерело: Сьогодні

Реклама