Долар знайшов рівновагу: офіційний курс валют

Національний банк оприлюднив оновлену вартість американської та європейської валюти до гривні на 13 липня

Долар за тиждень не змінився у ціні / Фото: уніан

Національний банк України (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара і євро до гривні на вівторок, 13 липня:

12.07 13.07 Зміна 1 долар США 27,32 грн 27,29 грн - 0,03 1 євро 32,41 грн 32,35 грн - 0,06

Порівняно зі значеннями 12 липня курс долара знизився на три копійки. У попередній банківський день "зелений" подорожчав рівно на ту саму суму – три копійки. Та й за тиждень – з 6 по 13 липня – гривня не змінилася в ціні проти американської валюти. Раніше аналітики пояснили "Сьогодні", чому долар знову подешевшає.

Курс євро теж трохи знизився. Євровалюта впала на три копійки після зростання на дев'ять копійок день тому.

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Історичний максимум офіційного курсу долара – 30,01 грн – був досягнутий у лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.

За 2015 рік гривня знецінилася в півтора раза, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. У 2018 році курс гривні зміцнився на 1,4%, а в 2019 році – вже на 14,5%. У 2020 році гривня впала до долара на 20%.

Згідно з "Індексом БігМака", долар в Україні "повинен" коштувати близько 11 гривень, а гривня недооцінена на 61%.

Нагадаємо, Кабмін у бюджетній декларації розрахував, що курс долара в Україні не перевищить 30 гривень до кінця 2024 року:

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