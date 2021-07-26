Доллар на межбанке пробил ценовое "дно": что дальше

Национальный банк уже вышел на рынок и закупает иностранную валюту для резервов

Доллар катится вниз / Фото: Сегодня, Dado Ruvic/Reuters

Доллар 26 июля после падения по официальному курсу продолжил дешеветь на межбанке и опустился ниже отметки в 27 грн. Так низко курс не опускался с середины июня, свидетельствуют данные Minfin. При этом Нацбанк вышел на рынок с покупкой доллара не выше 26,98 грн. Это сдерживает курс от дальнейшего падения.

В ближайшую неделю курс может закрепиться в районе 26,9 грн/долл. на межбанке и 26,8-27 грн в банках. Однако длительность такого укрепления гривни будет зависеть от НБУ.

Курс доллара на межбанке

Об этом сайту "Сегодня" рассказали руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин и старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб.

"Решение НБУ по учетной ставке изменило конфигурацию рынка и уже в пятницу гривна ощутила поддержку. Нерезиденты, как минимум, остановили продажи гривневых ОВГЗ, и, возможно, рассматривают варианты возврата к покупкам... Решающим будет размещение гособлигаций во вторник, рынок с нетерпением ждет, какие ставки предложит Минфин... В ожидании изменения настроений рынка к продаже валюты подключились спекулянты, а также банки", – рассказал Шевчишин.

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Он предполагает, что НБУ пока будет сохранять выкуп доллара в резервы сдерживая волну укрепления. Еще одним фактором, который не даст гривне укрепиться слишком сильно станет возмещение НДС, которое пополнит счета экспортеров гривней и таким образом сдержит их от продажи валюты.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" вместе с аналитиками разобрался, нужно ли сейчас покупать или продавать валюту и поможет ли это сохранить сбережения.

Также в Кабмине подсчитали, что в ближайшие три года курс доллара не превысит 30 гривен: