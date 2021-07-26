Национальный банк рассчитал обновленную стоимость украинской валюты к доллару и евро на 26 июля

Инвалюта резко подешевела / Фото: AFP, Dado Ruvic/Reuters

Национальный банк Украины (НБУ) на пятницу, 23 июля, рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

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1 доллар США – 27,05 грн;

1 евро – 31,85 грн;

1 злотый – 6,97 грн;

10 российских рублей – 3,68 грн.

По сравнению со значениями пятницы, 23 июля, доллар просел сразу на 14 копеек. В предыдущий банковский день "зеленый" упал в цене на пять копеек. За неделю – с 19 по 26 июля – гривня укрепилась по отношению к американской валюте уже на 18 копеек. Американская валюта находится на минимуме с середины июня. Эксперты уже объяснили "Сегодня", почему доллар упал так низко.

Курс евро за день рухнул на 18 копеек и пробил вниз психологическую отметку в 32 гривни. Это произошло впервые с 22 июля 2020 года.

Стоимость 10 российских рублей 26 июля не изменилась. А польский злотый подешевел на шесть копеек.

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Официальный курс доллара рассчитывается, исходя из показателей на межбанковском валютном рынке, но с некоторым отставанием.

В пятницу, 23 июля, доллар на межбанке подешевел на 11 копеек в покупке и продаже. Американская валюта к завершению торгов стоила 27,04/27,06 грн (покупка/продажа). Евровалюта упала в цене сразу на 27 копеек в покупке и продаже. К закрытию евро торговался на уровне 31,81/31,83 грн (покупка/продажа). Сегодняшние торги еще не начались.

Прогнозы курса доллара

→ В консенсус-прогнозе, который подготовили в Минэкономики, говорится об ожидании среднего курса по итогам 2021 года на уровне 27,9 грн/долл. и курсе по состоянию на конец года 28,2 грн/долл. А в бюджетной декларации на три года, которую впервые в истории одобрила Рада, говорится о том, что курс доллара до 2024 года не превысит 30 гривен:

В тренде Курс евро первые за год упал ниже психологической отметки

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→ В госбюджете-2021 расчеты сделаны, исходя из среднего курса 29,1 гривни за доллар. При этом и в Минфине, и в НБУ неоднократно уверяли: "бюджетный" курс – не прогноз, его следует воспринимать исключительно как технический показатель.

→ МВФ в прогнозе экономики Украины привел такой курс доллара к гривне:

2021 год – 27,98 грн;

2022 год – 27,61 грн;

2023 год – 27,59 грн.

→ Аналитики Bank of America считают, что среднегодовой курс в 2021 году составит 27 грн/долл. А вот аналитики S&P Global Ratings не так оптимистичны, их прогноз – 29,5 грн на конец 2021 года (среднегодовой курс не предоставлен).

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Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. В 2020 году гривня упала к доллару на 20%.

Согласно "Индексу БигМака", доллар в Украине "должен" стоить 11,5 гривни, а сама гривня недооценена на 57,7%.

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