Доллар на черном рынке резко изменил курс – за сколько спекулянты продают валюту

Доллар на черном рынке пошел на взлет / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Курс доллара на черном рынке 6 июля начал незначительно расти, после периода стабильности.

Об этом свидетельствуют данные сайта "Курс Украины".

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По состоянию на день среды средний курс продажи американской валюты составил 35,44 грн/долл., а покупки – 35,3 грн/долл.

Динамика курса доллара на черном рынке 6 июля / Фото: скриншот

Самый низкий курс продажи, который нам удалось найти среди объявлений, составляет 35,39 грн/долл., а самый высокий – 35,79 грн/долл.

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Что происходит на валютном рынке Украины?

Ранее аналитик компании "Центр биржевых технологий" Максим Орыщак рассказал "Сегодня", что с 4 по 10 июнякурс продажи американского доллара будет колебаться в рамках 35,4 – 36 гривен за доллар.

По словам эксперта, за стабильность гривни выступают:

достаточность золотовалютных резервов страны для интервенций (более 25 млн долларов США);

финансовый грант от США в размере 1,3 млрд долларов и сезонный фактор.

Орыщак считает, что летом спрос на валюту со стороны населения расти не будет.

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В тоже время за слабость гривни выступает продолжающаяся война, которая до сих пор грозит дефолтом, а также предстоящий плавающий курс гривни.

Однако Орыщак не ожидает резкого падения гривни выше 40 за доллар и для этого есть несколько причин – банки не будут покупать валюту по такому курсу, так как сами устанавливают курс покупки и продажи в стране.

А во-вторых, пока внешнее финансирование страны сохраняется – дефолта не стоит ждать.

Ну и третий фактор – это низкий спрос на валюту со стороны населения в июле. Поэтому даже если НБУ отпустит "замороженный" курс, это не даст девальвационного толчка, ровно как и напечатанная гривня.

"Сегодня" ранее писали, чего ждать от курса американской валюты в июле, и рассказывали, как долго НБУ будет держать доллар замороженным.