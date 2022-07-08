Доллар может огорчить: к чему готовиться украинцам уже летом

Что будет с курсом доллара к осени / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Официальный курс доллара в Украине все еще остается зафиксированным с начала военного положения на уровне 29,25 грн. При этом курс в банках выше и летом стабильно держится в диапазоне 35–36 грн. Но что с ним будет до конца лета?

"Сегодня" пообщались с экспертами и узнали чего ждать от курса валют.

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Прогноз позитивный, но есть нюансы

Больших колебаний с долларом сейчас не происходит. Эксперты говорят, что такая стабильность будет до конца всего лета. То есть доллар будет держаться на уровне 35–36 грн. Но это будет возможно, если международная финансовая помощь будет поступать Украине по графику и в необходимых объемах.

Но при этом экономист Алексей Кущ говорит, что НБУ уже следует отходить от политики замороженного курса.

"Если держать официальный курс на отметке 29,25 грн, уничтожается экспорт, уменьшается эквивалент в гривне международной помощи, возникают спекуляции на многих курсах. Для исправления ситуации нужно переходить к политике курсового коридора без межбанка, но с периодическим подтягиванием курса до равновесного значения, сокращая люфт между официальным курсом и обменным. Сейчас речь идет о точке 35 грн за доллар", – пояснил Кущ.

Эти сценарии реальны и ожидаемы, но есть нюанс. В Украине идет полномасштабная война и риски обострения боевых действий существуют постоянно. Если это произойдет, то доллар резко пойдет вверх. Аналитик компании "Центр биржевых технологий" Максим Орищак отметил, что любая дестабилизация поднимет его до уровня 40 грн. Но не более, поскольку достичь более высоких отметок не позволят административные меры.

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Курс, кроме того, зависит и от других факторов.

"Инфляционные и курсовые риски будут зависеть от следующих факторов – цен на энергоресурсы в мире, транспортной доступности в стране и логистических возможностей в мире, а также сезонных факторов. Ожидаем, что курс продажи доллара США в Украине не изменится и в течение лета будет держаться ниже уровня 40 гривен", – объяснил Орищак.

Два банка подняли карточный курс до рыночного уровня

Ранее мы говорили, что с 6 июля ПриватБанк и Monobank установили рыночный курс валютообмена для безналичных сделок. Это касается следующих операций:

снятие наличных и переводы в гривне в Украине с валютных карт;

все виды операций за границей в валюте с использованием гривневых карт.

Но такие изменения понравились не всем. Читайте, как клиенты двух банков отреагировали на изменения.

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"Сегодня" писали и о том, что происходило с американской валютой 7 июля на черном рынке и что в мире происходит между долларом и евро и как на это влияет война с Россией.