Доллар катится вниз: сколько стоит валюта в ПриватБанке, Ощадбанке и Monobank

Сколько стоит доллар в банках 11 июня / Фото: Getty Images, РБК-Украина, Коллаж: Сегодня
Средний курс продажи доллара в украинских банках составляет 35,5 грн/долл, а покупки – 34,8 грн/долл. Заметим, что неделю назад валюта имела другие значения – 35,8 грн и 35 грн соответственно, что несколько выше нынешних значений.
Об этом свидетельствуют данные специализированного сайта "Минфин".
11 июня ситуация в банках выглядит так:
- ПриватБанк – 35,2 грн/35,75 грн;
- Ощадбанк – 34,9 грн/35,9 грн;
- Укрэксимбанк – 34 грн/35,5 грн;
- Райффайзен Банк – 35,2 грн/36,3 грн;
- ПУМБ – 35,3 грн/36 грн;
- Monobank – 31,5 грн/32,6 грн;
Каким будет курс доллара дальше?
Как рассказал ранее в комментарии "Сегодня" финансовый аналитик Алексей Кущ, к настоящему курсу в ближайшие полгода может добавиться еще 15% – девальвации. Осенью прыжок курса к 40 грн/долл Кущ считает абсолютно реальным.
И в последствии гривня вряд ли укрепится выше 30 грн/долл, по словам экономиста – это уже практически невозможно.
"Мало того, что это невозможно, это еще и не желательно. Потому что восстановление экономики – это повышенный спрос на импорт, прежде всего технологический и инвестиционный. Плюс нам нужно будет поддерживать своих экспортеров, для чего нужна небольшая плавная девальвация", – поясняет Кущ.
Раньше мы писали, какую замену доллару и евро нашли в Украине, а также рассказывали, что происходит с долларом на черном рынке.