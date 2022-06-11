Доллар катится вниз: сколько стоит валюта в ПриватБанке, Ощадбанке и Monobank

Сколько стоит доллар в банках 11 июня / Фото: Getty Images, РБК-Украина, Коллаж: Сегодня

Средний курс продажи доллара в украинских банках составляет 35,5 грн/долл, а покупки – 34,8 грн/долл. Заметим, что неделю назад валюта имела другие значения – 35,8 грн и 35 грн соответственно, что несколько выше нынешних значений.

Об этом свидетельствуют данные специализированного сайта "Минфин".

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11 июня ситуация в банках выглядит так:

ПриватБанк – 35,2 грн/35,75 грн;

Ощадбанк – 34,9 грн/35,9 грн;

Укрэксимбанк – 34 грн/35,5 грн;

Райффайзен Банк – 35,2 грн/36,3 грн;

ПУМБ – 35,3 грн/36 грн;

Monobank – 31,5 грн/32,6 грн;

Каким будет курс доллара дальше?

Как рассказал ранее в комментарии "Сегодня" финансовый аналитик Алексей Кущ, к настоящему курсу в ближайшие полгода может добавиться еще 15% – девальвации. Осенью прыжок курса к 40 грн/долл Кущ считает абсолютно реальным.

И в последствии гривня вряд ли укрепится выше 30 грн/долл, по словам экономиста – это уже практически невозможно.

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"Мало того, что это невозможно, это еще и не желательно. Потому что восстановление экономики – это повышенный спрос на импорт, прежде всего технологический и инвестиционный. Плюс нам нужно будет поддерживать своих экспортеров, для чего нужна небольшая плавная девальвация", – поясняет Кущ.

Раньше мы писали, какую замену доллару и евро нашли в Украине, а также рассказывали, что происходит с долларом на черном рынке.