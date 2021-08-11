Доллар и евро вышли из пике – официальный курс

Доллар снова устремился вверх / Фото: Сегодня, Pixabay

Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на четверг, 12 августа:

11.08 12.08 Изменение 1 доллар США 26,76 грн 26,80 грн + 0,04 1 евро 31,36 грн 31,41 грн + 0,05

Курс доллара по сравнению со значениями 11 августа вырос на четыре копейки – ровно на ту же сумму он снижался в предыдущий банковский день. Это первое подорожание доллара за последние четыре дня, в течение которых наблюдалось сильное снижение курса.

Тем не менее, за неделю – с 5 по 12 августа – гривня окрепла по отношению к американской валюте на 11 копеек. Эксперты считают, что ситуацию на валютном рынке сейчас формирует Нацбанк.

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Курс евро повысился на пять копеек после резкого снижения на 17 копеек днем ранее.

Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. В 2020 году гривня упала к доллару на 20%.

Согласно "Индексу БигМака", доллар в Украине "должен" стоить 11,5 гривни, а сама гривня недооценена на 57,7%.

Напомним, Кабмин в бюджетной декларации рассчитал, что курс доллара в Украине не превысит 30 гривен в ближайшие три года: