Доллар и евро вышли из пике – официальный курс

Доллар снова устремился вверх / Фото: Сегодня, Pixabay
Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на четверг, 12 августа:
|11.08
|12.08
|Изменение
|1 доллар США
|26,76 грн
|26,80 грн
|+ 0,04
|1 евро
|31,36 грн
|31,41 грн
|+ 0,05
Курс доллара по сравнению со значениями 11 августа вырос на четыре копейки – ровно на ту же сумму он снижался в предыдущий банковский день. Это первое подорожание доллара за последние четыре дня, в течение которых наблюдалось сильное снижение курса.
Тем не менее, за неделю – с 5 по 12 августа – гривня окрепла по отношению к американской валюте на 11 копеек. Эксперты считают, что ситуацию на валютном рынке сейчас формирует Нацбанк.
Курс евро повысился на пять копеек после резкого снижения на 17 копеек днем ранее.
- Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
- За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. В 2020 году гривня упала к доллару на 20%.
- Согласно "Индексу БигМака", доллар в Украине "должен" стоить 11,5 гривни, а сама гривня недооценена на 57,7%.
Напомним, Кабмин в бюджетной декларации рассчитал, что курс доллара в Украине не превысит 30 гривен в ближайшие три года: