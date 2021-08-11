Долар і євро вийшли з піке – офіційний курс

Долар знову кинувся догори / Фото: Сьогодні, Pixabay

Національний банк України (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара і євро до гривні на четвер, 12 серпня:

11.08 12.08 Зміна 1 долар США 26,76 грн 26,80 грн + 0,04 1 євро 31,36 грн 31,41 грн + 0,05

Курс долара в порівнянні зі значеннями 11 серпня виріс на чотири копійки – рівно на ту ж суму він знижувався в попередній банківський день. Це перше подорожчання долара за останні чотири дні, протягом яких спостерігалося сильне зниження курсу.

Проте, за тиждень – з 5 по 12 серпня – гривня зміцніла по відношенню до американської валюти на 11 копійок. Експерти вважають, що ситуацію на валютному ринку зараз формує Нацбанк.

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Курс євро підвищився на п'ять копійок після різкого зниження на 17 копійок на вдень раніше.

Історичний максимум офіційного курсу долара – 30,01 грн – був досягнутий в лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.

За 2015 рік гривня знецінилася в півтора раза, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. У 2018 році курс гривні зміцнився на 1,4%, а в 2019 році – вже на 14,5%. У 2020 році гривня впала до долара на 20%.

Згідно з "Індексом БігМака", долар в Україні "повинен" коштувати 11,5 гривні, а сама гривня недооцінена на 57,7%.

Нагадаємо, Кабмін в бюджетній декларації розрахував, що курс долара в Україні не перевищить 30 гривень в найближчі три роки: