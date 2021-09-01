Доллар и евро устремились к росту – официальный курс

Доллар снова продолжил расти в цене / Фото: Сегодня, Dado Ruvic/Reuters

Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на четверг 2 сентября:

1.09 2.09 Изменение 1 доллар США 26,89 грн 27,00 грн +0,11 1 евро 31,83 грн 31,93 грн +0,10

По сравнению со значениями 1 сентября курс доллара стал выше на 11 копеек, а вот евро стал дороже на 10 копеек.

Что будет с курсом доллара

Как прогнозируют эксперты, в ближайшее время гривня может немного снизиться, как обычно бывает осенью, и направится в зону 27 грн за доллар.

Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин считает, что от того, начнет ли население скупать валюту зависит, каким будет курс доллара.

"Рубеж 27 гривен за доллар будет преодолен в покупке, а в продаже может быть 27,20 и выше, все зависит от того, начнет ли население скупать валюту, опасаясь дальнейшего подорожания", – прогнозирует Олег Пендзин.

Как менялся курс доллара