Долар і євро попрямували до зростання – офіційний курс

Долар знову продовжив зростати в ціні / Фото: Сьогодні, Dado Ruvic/Reuters

Національний банк України (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара і євро до гривні на четвер, 2 вересня:

1.09 2.09 зміна 1 долар США 26,89 грн 27,00 грн +0,11 1 євро 31,83 грн 31,93 грн +0,10

Порівняно зі значеннями 1 вересня курс долара став вище на 11 копійок, а от євро подорожчав на 10 копійок.

Що буде з курсом долара

Як прогнозують експерти, найближчим часом гривня може трохи знизитися, як зазвичай буває восени, і попрямувати до зони 27 грн за долар.

Член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин вважає, що від того, чи почне населення скуповувати валюту, залежить, яким буде курс долара.

"Рубіж 27 гривень за долар буде подолано в купівлі, а в продажу може бути 27,20 і вище, все залежить від того, чи почне населення скуповувати валюту, побоюючись подальшого подорожчання", – прогнозує Олег Пендзин.

Як змінювався курс долара