Доллар и евро устремились к росту – официальный курс

Доллар и евро растут в цене / Фото: Сегодня, REUTERS/Sertac Kayar

Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на четверг, 26 августа:

25.08 26.08 Изменение 1 доллар США 26,67 грн 26,70 грн +0,03 1 евро 31,13 грн 31,34 грн + 0,21

По сравнению со значениями 25 августа курс доллара стал выше на три копейки, а вот евро, по сравнению с предыдущим банковским днем, подорожал на 21 копейку.

Как считают аналитики Минфина, в связи с выходными торги по доллару пока достаточно вялые.

Реклама

Как менялся курс доллара

Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. В 2020 году гривня упала к доллару на 20%.

Согласно "Индексу БигМака", доллар в Украине "должен" стоить 11,5 гривни, а сама гривня недооценена на 57,7%.

Напомним, Кабмин в бюджетной декларации рассчитал, что курс доллара в Украине не превысит 30 гривен в ближайшие три года: