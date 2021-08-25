Долар і євро кинулися до зростання – офіційний курс

Долар і євро зростають у ціні / Фото: Сьогодні, REUTERS/Sertac Kayar

Національний банк України (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара і євро до гривні на четвер, 26 серпня:

25.08 26.08 зміна 1 долар США 26,67 грн 26,70 грн +0,03 1 євро 31,13 грн 31,34 грн + 0,21

Порівняно зі значеннями 25 серпня курс долара став вище на три копійки, а от євро, порівняно з попереднім банківським днем, подорожчав на 21 копійку.

Як вважають аналітики Мінфіну, у зв'язку з вихідними торги щодо долара поки досить мляві.

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Як змінювався курс долара

Історичного максимуму офіційного курсу долара – 30,01 грн – було досягнуто в лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.

За 2015 рік гривня знецінилася в півтора раза, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. 2018 року курс гривні зміцнився на 1,4%, а 2019 року – вже на 14,5%. 2020 року гривня впала до долара на 20%.

Згідно з "Індексом БігМака", долар в Україні "повинен" коштувати 11,5 гривні, а сама гривня недооцінена на 57,7%.

Нагадаємо, Кабмін в бюджетній декларації розрахував, що курс долара в Україні не перевищить 30 гривень в найближчі три роки: