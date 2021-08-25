Торги йдуть мляво. Що відбувається з курсом долара на міжбанку

Як кажуть аналітики, йдуть операції по лотах до 250-350 тисяч доларів при невеликій перевазі попиту на валюту

Долар і євро падають / Фото: уніан, REUTERS

Долар 25 серпня після того, як завмер за офіційним курсом, трохи виріс в ціні на міжбанку – до 26,66-26,68.

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Як вважають аналітики Minfin, обсяг операцій на міжбанку буде в межах до 130-185 млн доларів при укладенні до 420-670 угод.

"Торги по долару поки досить мляві. Йдуть операції по лотах до 250-350 тисяч доларів при невеликій перевазі попиту на валюту", – кажуть аналітики.

Після вихідних в Україні клієнти отримають доларову виручку від банків ближче до вечора. А то, що в США і Європі робочі дні були в понеділок і вівторок, на поведінку доларового міжбанку почне істотно впливати вже з 26 серпня.

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Як курс долара на міжбанку змінився за місяць / Minfin

Нагадаємо, раніше сайт "Сьогодні" разом з експертами розбирався, що буде з курсом долара найближчим часом.

У липні гривня зміцнювалася до долара восьмий місяць поспіль – з грудня 2020 року, а до євро третій місяць поспіль – з березня 2021-го.

Долар за місяць подешевшав з 27,18 до 26,89 грн (-1,1%), євро – з 32,30 до 31,92 грн (-1,2%).

З початку року долар знизився до гривні на 4,9%, а євро подешевшав на 8,1%

Також повідомлялося, що Кабмін в бюджетній декларації розрахував, що курс долара в Україні не перевищить 30 гривень до кінця 2024 року: