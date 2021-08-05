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Доллар и евро устремились к росту – курс валют НБУ

5 августа, 09:11

Ксения Капустинская

Национальный банк рассчитал обновленную стоимость украинской валюты к доллару и евро на 5 августа

Доллар и евро снова дорожают / Фото: Сегодня, НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на четверг, 5 августа, рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

1 доллар США – 26,91 грн;
1 евро – 31,95 грн;
1 злотый – 7,03 грн;
10 российских рублей – 3,69 грн.

По сравнению со вчерашними значениями доллар подорожал на семь копеек. Накануне "зеленый" не менялся в цене. За последнюю неделю – с 29 июля по 5 августа – гривня ослабла по отношению к американской валюте на пять копеек. Это свидетельствует о том, что тенденция развернулась в сторону подорожания доллара, как и предупреждали аналитики.

Курс евро повысился на шесть копеек после снижения на копейку днем ранее.

Стоимость 10 российских рублей повысилась на копейку. А польский злотый повысился в цене на три копейки и преодолел психологическую отметку в 7 гривен.

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Официальный курс доллара рассчитывается, исходя из показателей на межбанковском валютном рынке, но с некоторым отставанием. Во вторник, 3 августа, стоимость валюты на межбанке изменилась разнонаправленно:

Сегодняшние торги еще не начались.

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Прогнозы курса доллара

В консенсус-прогнозе, который подготовили в Минэкономики, говорится об ожидании среднего курса по итогам 2021 года на уровне 27,9 грн/долл. и курсе по состоянию на конец года 28,2 грн/долл. А в бюджетной декларации на три года, которую впервые в истории одобрила Рада, говорится о том, что курс доллара до 2024 года не превысит 30 гривен:

В госбюджете-2021 расчеты сделаны, исходя из среднего курса 29,1 гривни за доллар. При этом и в Минфине, и в НБУ неоднократно уверяли: "бюджетный" курс – не прогноз, его следует воспринимать исключительно как технический показатель.

МВФ в прогнозе экономики Украины привел такой курс доллара к гривне:

Аналитики Bank of America считают, что среднегодовой курс в 2021 году составит 27 грн/долл. А вот аналитики S&P Global Ratings не так оптимистичны, их прогноз – 29,5 грн на конец 2021 года (среднегодовой курс не предоставлен).

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Источник: Сегодня

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