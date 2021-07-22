Версія українською
$ 27,24
32,06

Доллар и евро упали в цене после решения НБУ – официальный курс

22 июля, 16:12

Ксения Капустинская

Национальный банк обнародовал обновленную стоимость американской и европейской валюты к гривне на 23 июля

Гривня окрепла к доллару и евро / Фото: Pixabay

Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на пятницу, 23 июля:

22.0723.07Изменение
1 доллар США27,24 грн27,19 грн- 0,05
1 евро32,06 грн32,03 грн- 0,03

По сравнению со значениями 22 июля курс доллара снизился на пять копеек. В предыдущий банковский день "зеленый" повысился на две копейки. Укрепление гривни может быть связано с решением НБУ повысить учетную ставку – это делает более выгодным вложения нерезидентов в украинские гособлигации.

За неделю – с 16 по 23 июля – гривня укрепилась по отношению к американской валюте уже на 10 копеек.

Реклама

Курс евро упал на три копейки – ровно настолько же, насколько вырос днем ранее. Евровалюта снова приблизилась к психологической отметке в 32 гривни и остается в районе годовых минимумов.

Читайте также: ПриватБанк разрешил денежные переводы без номера карточки

Напомним, Кабмин в бюджетной декларации рассчитал, что курс доллара в Украине не превысит 30 гривен до конца 2024 года:

Новости на эту же тему:
доллар курс курс валют курс гривни курс доллара курс евро курс НБУ

Источник: Сегодня

Реклама