Долар і євро впали в ціні після рішення НБУ – офіційний курс

Гривня укріпилася проти долара та євро / Фото: Pixabay
Національний банк України (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара і євро до гривні на п'ятницю, 23 липня:
|22.07
|23.07
|Зміна
|1 долар США
|27,24 грн
|27,19 грн
|- 0,05
|1 євро
|32,06 грн
|32,03 грн
|- 0,03
У порівнянні зі значеннями 22 липня курс долара знизився на п'ять копійок. У попередній банківський день "зелений" підвищився на дві копійки. Зміцнення гривні може бути пов'язано з рішенням НБУ підвищити облікову ставку – це робить більш вигідним вкладення нерезидентів в українські держоблігації.
За тиждень – з 16 по 23 липня – гривня зміцнилася проти американської валюти вже на 10 копійок.
Курс євро впав на три копійки – рівно на стільки ж, наскільки виріс вдень раніше. Євровалюта знову наблизилася до психологічної позначки в 32 гривні та залишається в районі річних мінімумів.
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- Історичний максимум офіційного курсу долара – 30,01 грн – був досягнутий в лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.
- За 2015 рік гривня знецінилася в півтора раза, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. У 2018 році курс гривні зміцнився на 1,4%, а в 2019 році – вже на 14,5%. У 2020 році гривня впала до долара на 20%.
- Згідно з "Індексом БігМака", долар в Україні "повинен" коштувати 11,5 гривні, а сама гривня недооцінена на 57,7%.
Нагадаємо, Кабмін в бюджетній декларації розрахував, що курс долара в Україні не перевищить 30 гривень до кінця 2024 року:
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