Версия на русском
$ 27,24
32,06

Долар і євро впали в ціні після рішення НБУ – офіційний курс

22 липня, 16:12

Ксенія Капустинська

Національний банк оприлюднив оновлену вартість американської та європейської валюти до гривні на 23 липня

Гривня укріпилася проти долара та євро / Фото: Pixabay

Національний банк України (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара і євро до гривні на п'ятницю, 23 липня:

22.0723.07Зміна
1 долар США27,24 грн27,19 грн - 0,05
1 євро32,06 грн32,03 грн - 0,03

У порівнянні зі значеннями 22 липня курс долара знизився на п'ять копійок. У попередній банківський день "зелений" підвищився на дві копійки. Зміцнення гривні може бути пов'язано з рішенням НБУ підвищити облікову ставку – це робить більш вигідним вкладення нерезидентів в українські держоблігації.

За тиждень – з 16 по 23 липня – гривня зміцнилася проти американської валюти вже на 10 копійок.

Реклама

Курс євро впав на три копійки – рівно на стільки ж, наскільки виріс вдень раніше. Євровалюта знову наблизилася до психологічної позначки в 32 гривні та залишається в районі річних мінімумів.

Читайте також: ПриватБанк дозволив грошові перекази без номера картки

Нагадаємо, Кабмін в бюджетній декларації розрахував, що курс долара в Україні не перевищить 30 гривень до кінця 2024 року:

Новини на цю ж тему:
долар курс курс валюти курс гривні курс долара курс євро курс НБУ

Джерело: Сьогодні

Реклама