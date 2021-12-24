Доллар и евро упали в цене: НБУ рассчитал для украинцев новый курс валют

Доллар подешевел на 4 копейки / Фото: Коллаж: Сегодня
Национальный банк Украины (НБУ) на вторник, 28 декабря, рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:
|23.12
|24.12
|Смена
|1 доллар США
|27,27 грн
|27,23 грн
|-0,04
|1 евро
|30,84 грн
|30,82 грн
|-0,02
По сравнению с курсом НБУ на пятницу, 24 декабря, доллар подешевел на 4 копейки, а евро – на 2 копейки.
Что будет с курсом?
Массовые выплаты в гривне традиционно побуждают спрос на иностранную валюту. Следовательно, по логике, американские деньги должны расти в цене.
Такого мнения придерживается экономист Андрей Новак. Он отметил, что причин для девальвации гривни нет.
А финансист Тарас Козак заявляет, что незначительные колебания – это не девальвация. Хотя существует условие, при котором она возможна.
Ранее мы вместе с экспертом рассказывали, может ли доллар возрасти до 40 гривен в 2022 году.
А также давали прогнозы, какой будет валюта к Новому году.