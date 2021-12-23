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Готовиться к девальвации? Каким будет доллар к Новому году

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
23 декабря, 19:30
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Гривня в декабре 2021 года отличается сезонной стабильностью
До Нового года возможно колебание доллара, но не девальвация гривны
До Нового года возможно колебание доллара, но не девальвация гривны / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Массовые выплаты в гривне традиционно побуждают спрос на иностранную валюту. Следовательно, по логике, американские деньги должны расти в цене.

Однако экономисты давали свои прогнозы в эфире телеканала Украина 24.

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Девальвации не будет, а если будет, то искусственная

Такого мнения придерживается экономист Андрей Новак. Он отметил, что причин для девальвации гривни нет.

"Условий для девальвации гривни нет, если НБУ будет девальвировать искусственно, его руководство должно уйти в отставку. Сводный платежный баланс плюсовой, золотовалютные резервы в НБУ рекордные, экспорт вырос на 27% в этом году, при том что импорт почти не растет", — говорит Андрей Новак.

Условия, которые могут вызвать настоящую девальвацию

Финансист Тарас Козак заявляет, что незначительные колебания – это не девальвация. Хотя существует условие, при котором она возможна.

"Колебания 10-15-20 копеек возможны, но это не девальвация. Она возможна на фоне истории по поводу российской агрессии, фундаментальных же причин нет. Рост курса был только на эмоциях", — сказал он.

Что делать с валютой к Новому году?

Как рассказал ранее аналитик Roboforex Андрей Гойлов, гривна в декабре 2021 года отличается сезонной стабильностью и завершает нынешний год достаточно успешно.

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Он рекомендует резервный фонд хранить в иностранных валютах, а гривну использовать только для текущих расходов. Вероятно, что до конца года доллар США по отношению к гривне будет торговаться в ценовом канале 27,10-27,50 с тенденцией к укреплению.

А финансист Тарас Козак говорит, что свою валюту лучше разделить: часть хранить в долларах, часть в евро.

Раньше мы писали, будет ли доллар по 40 грн в 2022 году, и какие факторы на это могут повлиять.

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А также разбирались, как рождественские застолья бьют по экономике украинцев.

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