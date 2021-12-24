Долар та євро впали в ціні: НБУ розрахував для українців новий курс валют

Долар подешевшав на 4 копійки / Фото: Колаж: Сьогодні

Національний банк України (НБУ) на вівторок, 28 грудня, розрахував такий офіційний курс гривні до основних іноземних валют:

23.12 24.12 Зміна 1 долар США 27,27 грн 27,23 грн -0,04 1 євро 30,84 грн 30,82 грн -0,02

Порівняно з курсом НБУ на п'ятницю, 24 грудня, долар подешевшав на 4 копійки, а євро – на 2 копійки.

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Що буде із курсом?

Масові виплати у гривні традиційно спонукають попит іноземну валюту. Отже, за логікою, американські гроші мають зростати у ціні.

Такої думки дотримується економіст Андрій Новак. Він наголосив, що причин для девальвації гривні немає.

А фінансист Тарас Козак заявляє, що незначні вагання – це не девальвація. Хоча існує умова, за якої вона можлива.

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Раніше ми разом із експертом розповідали, чи може долар зрости до 40 гривень до 2022 року.

А також давали прогнози, якою буде валюта до Нового року.