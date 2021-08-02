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Доллар и евро снова ушли в пике – курс валют НБУ

2 августа, 08:25

Ксения Капустинская

Национальный банк рассчитал обновленную стоимость украинской валюты к доллару и евро на 2 августа

Курс доллара снова перешел к падению / Фото: AFP, Сегодня

Национальный банк Украины (НБУ) на понедельник, 2 августа, рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

1 доллар США – 26,82 грн;
1 евро – 31,89 грн;
1 злотый – 6,99 грн;
10 российских рублей – 3,68 грн.

По сравнению со значениями пятницы, 30 июня, доллар снизился на семь копеек. В предыдущий банковский день доллар повысился на три копейки, и это стало первым ростом с 21 июля. За последнюю неделю – с 26 июля по 2 августа – гривня укрепилась по отношению к американской валюте на 23 копейки.

Доллар остался в районе годовых минимумов. При этом опрошенные сайтом "Сегодня" аналитики уверены – после резкого падения доллар может сильно подскочить.

Курс евро 2 августа снизился менее заметно – на три копеек. Повышение курса накануне было тоже куда более существенным, чем у доллара – рост составлял 22 копейки.

Стоимость 10 российских рублей выросла на копейку. А польский злотый подорожал на две копейки.

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Официальный курс доллара рассчитывается, исходя из показателей на межбанковском валютном рынке, но с некоторым отставанием. Так как в пятницу, 30 июля, доллар на межбанке падал в цене, вероятно, еще не время ждать обещанной девальвации гривни:

Сегодняшние торги еще не начались.

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Прогнозы курса доллара

В консенсус-прогнозе, который подготовили в Минэкономики, говорится об ожидании среднего курса по итогам 2021 года на уровне 27,9 грн/долл. и курсе по состоянию на конец года 28,2 грн/долл. А в бюджетной декларации на три года, которую впервые в истории одобрила Рада, говорится о том, что курс доллара до 2024 года не превысит 30 гривен:

В госбюджете-2021 расчеты сделаны, исходя из среднего курса 29,1 гривни за доллар. При этом и в Минфине, и в НБУ неоднократно уверяли: "бюджетный" курс – не прогноз, его следует воспринимать исключительно как технический показатель.

МВФ в прогнозе экономики Украины привел такой курс доллара к гривне:

Аналитики Bank of America считают, что среднегодовой курс в 2021 году составит 27 грн/долл. А вот аналитики S&P Global Ratings не так оптимистичны, их прогноз – 29,5 грн на конец 2021 года (среднегодовой курс не предоставлен).

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Источник: Сегодня

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