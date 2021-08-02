Доллар и евро снова ушли в пике – курс валют НБУ

Национальный банк рассчитал обновленную стоимость украинской валюты к доллару и евро на 2 августа

Курс доллара снова перешел к падению / Фото: AFP, Сегодня

Национальный банк Украины (НБУ) на понедельник, 2 августа, рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

1 доллар США – 26,82 грн;

1 евро – 31,89 грн;

1 злотый – 6,99 грн;

10 российских рублей – 3,68 грн.

По сравнению со значениями пятницы, 30 июня, доллар снизился на семь копеек. В предыдущий банковский день доллар повысился на три копейки, и это стало первым ростом с 21 июля. За последнюю неделю – с 26 июля по 2 августа – гривня укрепилась по отношению к американской валюте на 23 копейки.

Доллар остался в районе годовых минимумов. При этом опрошенные сайтом "Сегодня" аналитики уверены – после резкого падения доллар может сильно подскочить.

Курс евро 2 августа снизился менее заметно – на три копеек. Повышение курса накануне было тоже куда более существенным, чем у доллара – рост составлял 22 копейки.

Стоимость 10 российских рублей выросла на копейку. А польский злотый подорожал на две копейки.

Читайте также: Дешевая гривня – это ненадолго. Что будет с курсом доллара в ближайшее время

Официальный курс доллара рассчитывается, исходя из показателей на межбанковском валютном рынке, но с некоторым отставанием. Так как в пятницу, 30 июля, доллар на межбанке падал в цене, вероятно, еще не время ждать обещанной девальвации гривни:

Доллар подешевел на восемь копеек в покупке и продаже. Американская валюта к завершению торгов стоила 26,78/26,80 грн (покупка/продажа).

Зато евровалюта упала на 10 копеек в покупке и продаже. К закрытию евро торговался на уровне 31,82/31,84 грн (покупка/продажа).

Сегодняшние торги еще не начались.

Реклама

Прогнозы курса доллара

→ В консенсус-прогнозе, который подготовили в Минэкономики, говорится об ожидании среднего курса по итогам 2021 года на уровне 27,9 грн/долл. и курсе по состоянию на конец года 28,2 грн/долл. А в бюджетной декларации на три года, которую впервые в истории одобрила Рада, говорится о том, что курс доллара до 2024 года не превысит 30 гривен:

→ В госбюджете-2021 расчеты сделаны, исходя из среднего курса 29,1 гривни за доллар. При этом и в Минфине, и в НБУ неоднократно уверяли: "бюджетный" курс – не прогноз, его следует воспринимать исключительно как технический показатель.

→ МВФ в прогнозе экономики Украины привел такой курс доллара к гривне:

2021 год – 27,98 грн;

2022 год – 27,61 грн;

2023 год – 27,59 грн.

→ Аналитики Bank of America считают, что среднегодовой курс в 2021 году составит 27 грн/долл. А вот аналитики S&P Global Ratings не так оптимистичны, их прогноз – 29,5 грн на конец 2021 года (среднегодовой курс не предоставлен).

Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. В 2020 году гривня упала к доллару на 20%.

Согласно "Индексу БигМака", доллар в Украине "должен" стоить 11,5 гривни, а сама гривня недооценена на 57,7%.