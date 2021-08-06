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Доллар и евро сдали назад – официальный курс валют

6 августа, 16:26

Ксения Капустинская

Национальный банк обнародовал обновленную стоимость американской и европейской валюты к гривне на 9 августа

Валюта снова дешевеет / Фото: Сегодня

Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на понедельник, 9 августа:

06.0809.08Изменение
1 доллар США26,94 грн26,83 грн- 0,09
1 евро31,90 грн31,68 грн- 0,22

По сравнению со значениями 6 августа курс доллара опустился на девять копеек. За предыдущие два дня доллар подорожал на 10 копеек, теперь же этот рост практически аннулирован. За последнюю неделю – со 2 по 6 августа – гривня ослабла по отношению к американской валюте на копейку.

Эксперты уже объяснили валютные колебания последних дней. Аналитики считают, что курс доллара скоро все же вернется на уровень 27 гривен.

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Курс евро также перешел к заметному снижению. Евровалюта упала в цене сразу на 22 копейки после снижения на пять копеек днем ранее.

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Напомним, Кабмин в бюджетной декларации рассчитал, что курс доллара в Украине не превысит 30 гривен в ближайшие три года:

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Источник: Сегодня

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