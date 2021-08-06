Долар і євро здали назад – офіційний курс валют

Валюта знову дешевшає / Фото: Сьогодні
Національний банк України (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара і євро до гривні на понеділок, 9 серпня:
|06.08
|09.08
|Зміна
|1 долар США
|26,94 грн
|26,83 грн
|- 0,09
|1 євро
|31,90 грн
|31,68 грн
|- 0,22
Порівняно зі значеннями 6 серпня курс долара опустився на дев'ять копійок. За попередні два дні долар подорожчав на 10 копійок, тепер же це зростання практично анульоване. За останній тиждень – з 2 по 6 серпня – гривня ослабла проти американської валюти на копійку.
Експерти вже пояснили валютні коливання останніх днів. Аналітики вважають, що курс долара скоро все ж повернеться на рівень 27 гривень.
Курс євро також перейшов до помітного зниження. Євровалюта впала в ціні відразу на 22 копійки після зниження на п'ять копійок вдень раніше.
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- Історичний максимум офіційного курсу долара – 30,01 грн – був досягнутий в лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.
- За 2015 рік гривня знецінилася в півтора раза, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. У 2018 році курс гривні зміцнився на 1,4%, а в 2019 році – вже на 14,5%. У 2020 році гривня впала до долара на 20%.
- Згідно з "Індексом БігМака", долар в Україні "повинен" коштувати 11,5 гривні, а сама гривня недооцінена на 57,7%.
Нагадаємо, Кабмін в бюджетній декларації розрахував, що курс долара в Україні не перевищить 30 гривень в найближчі три роки:
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