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Долар і євро здали назад – офіційний курс валют

6 серпня, 16:26

Ксенія Капустинська

Національний банк оприлюднив оновлену вартість американської та європейської валюти до гривні проти 9 серпня

Валюта знову дешевшає / Фото: Сьогодні

Національний банк України (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара і євро до гривні на понеділок, 9 серпня:

06.0809.08Зміна
1 долар США26,94 грн26,83 грн - 0,09
1 євро31,90 грн31,68 грн - 0,22

Порівняно зі значеннями 6 серпня курс долара опустився на дев'ять копійок. За попередні два дні долар подорожчав на 10 копійок, тепер же це зростання практично анульоване. За останній тиждень – з 2 по 6 серпня – гривня ослабла проти американської валюти на копійку.

Експерти вже пояснили валютні коливання останніх днів. Аналітики вважають, що курс долара скоро все ж повернеться на рівень 27 гривень.

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Курс євро також перейшов до помітного зниження. Євровалюта впала в ціні відразу на 22 копійки після зниження на п'ять копійок вдень раніше.

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Нагадаємо, Кабмін в бюджетній декларації розрахував, що курс долара в Україні не перевищить 30 гривень в найближчі три роки:

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Джерело: Сьогодні

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