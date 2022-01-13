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Доллар и евро рвутся вверх – курс НБУ

София Зиновьева
13 января, 17:10
Национальный банк Украины рассчитал обновленную стоимость украинской валюты к доллару и евро на 14 января

НБУ рассчитал новый курс / Фото: Коллаж: Сегодня

Национальный банк Украины (НБУ) на пятницу, 14 января, рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

    13.0114.01Смена
    1 доллар США27,70 грн 27,74 грн +0,04
    1 евро31,48 грн 31,78 грн +0,30

    По сравнению с курсом НБУ на четверг, 13 января, доллар подорожал на 4 копейки, а евро на целых 30 копеек.

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    Что будет с курсом доллара в ближайшее время

    Как рассказал в комментарии "Сегодня" руководитель "EXANTЕ Украина" Владимир Позний, зима – это самое тяжелое время для гривни, и этот год не стал исключением.

    Курс доллара толкала вверх и геополитика, отметил эксперт. Позний заявил, что ситуация на валютном рынке Украины будет во многом зависеть от действий и высказываний мировых политиков.

    Аналитик считает, что усиление рыночной турбулентности заставит рассматривать рост украинской валюты в 2021 году как коррекцию между двумя импульсами снижения – прошлым и будущим. Однако уже в ближайшее время может сформироваться устойчивый спрос в области 27,60-28,00 грн за доллар.

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    "Сегодня" также писали, что будет с курсом в первом квартале 2022 года и рассказывали, почему НБУ сдерживает ослабление гривни.