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Доллар и евро резко упали после скачка вверх: курс валют

26 апреля, 08:47

Ксения Капустинская

Национальный банк рассчитал обновленную стоимость украинской валюты к доллару и евро на 26 апреля

Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал на сегодня, 26 апреля, такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

1 доллар США – 27,90 грн;
1 евро – 33,67 грн;
10 российских рублей – 3,73 грн.

По сравнению со вчерашними значениями доллар упал сразу на 16 копеек и опустился ниже психологической отметки в 28 гривен. По итогам недели – с 19 по 26 апреля – украинская валюта укрепилась по отношению к американской на восемь копеек. Эксперты уже объяснили, что доллар резко подешевел на фоне отвода российских войск от границ Украины.

Евро тоже подешевел – на 14 копеек после роста на 11 копеек днем ранее.

Стоимость 10 российских рублей 26 апреля выросла на две копейки.

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Официальный курс доллара рассчитывается, исходя из показателей на межбанковском валютном рынке, но с некоторым отставанием.

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В пятницу, 23 апреля, доллар на межбанке подорожал на копейку в покупке и продаже. Американская валюта к завершению торгов стоила 27,92/27,96 грн (покупка/продажа). Евровалюта выросла в цене на 11 копеек в покупке и продаже. К закрытию евро торговался на уровне 33,68/33,70 грн (покупка/продажа). Сегодняшние торги еще не начались.

Видео: Сегодня

Прогнозы курса доллара

Опрошенные сайтом "Сегодня" аналитики единодушны: к началу лета-2021 доллар будет стоить около 28 грн.

В госбюджете-2021 расчеты сделаны, исходя из среднего курса 29,1 гривни за доллар. При этом и в Минфине, и в НБУ неоднократно уверяли: "бюджетный" курс – не прогноз, его следует воспринимать исключительно как технический показатель.

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МВФ в прогнозе экономики Украины привел такой курс доллара к гривне:

Аналитики Bank of America считают, что среднегодовой курс в 2021 году составит 27 грн/долл. А вот аналитики S&P Global Ratings не так оптимистичны, их прогноз – 29,5 грн на конец 2021 года (среднегодовой курс не предоставлен).

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Источник: Сегодня

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