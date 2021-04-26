Доллар и евро резко упали после скачка вверх: курс валют

Национальный банк рассчитал обновленную стоимость украинской валюты к доллару и евро на 26 апреля

Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал на сегодня, 26 апреля, такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

1 доллар США – 27,90 грн;

1 евро – 33,67 грн;

10 российских рублей – 3,73 грн.

По сравнению со вчерашними значениями доллар упал сразу на 16 копеек и опустился ниже психологической отметки в 28 гривен. По итогам недели – с 19 по 26 апреля – украинская валюта укрепилась по отношению к американской на восемь копеек. Эксперты уже объяснили, что доллар резко подешевел на фоне отвода российских войск от границ Украины.

Евро тоже подешевел – на 14 копеек после роста на 11 копеек днем ранее.

Стоимость 10 российских рублей 26 апреля выросла на две копейки.

Читайте также: Сколько будет стоить доллар к концу года: Минэкономики обновило прогноз

Официальный курс доллара рассчитывается, исходя из показателей на межбанковском валютном рынке, но с некоторым отставанием.

Реклама

В пятницу, 23 апреля, доллар на межбанке подорожал на копейку в покупке и продаже. Американская валюта к завершению торгов стоила 27,92/27,96 грн (покупка/продажа). Евровалюта выросла в цене на 11 копеек в покупке и продаже. К закрытию евро торговался на уровне 33,68/33,70 грн (покупка/продажа). Сегодняшние торги еще не начались.

Видео: Сегодня

Прогнозы курса доллара

→ Опрошенные сайтом "Сегодня" аналитики единодушны: к началу лета-2021 доллар будет стоить около 28 грн.

→ В госбюджете-2021 расчеты сделаны, исходя из среднего курса 29,1 гривни за доллар. При этом и в Минфине, и в НБУ неоднократно уверяли: "бюджетный" курс – не прогноз, его следует воспринимать исключительно как технический показатель.

Читайте также: Курс доллара в апреле: эксперты меняют прогноз

→ МВФ в прогнозе экономики Украины привел такой курс доллара к гривне:

2021 год – 27,98 грн;

2022 год – 27,61 грн;

2023 год – 27,59 грн.

→ Аналитики Bank of America считают, что среднегодовой курс в 2021 году составит 27 грн/долл. А вот аналитики S&P Global Ratings не так оптимистичны, их прогноз – 29,5 грн на конец 2021 года (среднегодовой курс не предоставлен).

Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. В 2020 году гривня упала к доллару на 20%.

Согласно "Индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить около 11 гривен, а гривня недооценена на 61%.