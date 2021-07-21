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Доллар и евро подорожали: официальный курс валют

21 июля, 16:17

Ксения Капустинская

Национальный банк обнародовал обновленную стоимость американской и европейской валюты к гривне на 22 июля

Доллар практически замер / Фото: Getty Images, AFP

Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на четверг, 22 июля:

21.0722.07Изменение
1 доллар США27,22 грн27,24 грн+ 0,02
1 евро32,03 грн32,06 грн+ 0,03

По сравнению со значениями 21 июля курс доллара повысился на две копейки. В предыдущий банковский день "зеленый" подорожал всего на копейку. Но изменение за неделю оказалось более заметным: с 15 по 22 июля гривня укрепилась по отношению к американской валюте на шесть копеек. К слову, валютный рынок в Украине занервничал из-за слухов об отставке главы НБУ.

Курс евро повысился на три копейки. Евровалюта немного отдалилась от психологической отметки в 32 гривни, но все равно осталась в районе годовых минимумов.

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Напомним, Кабмин в бюджетной декларации рассчитал, что курс доллара в Украине не превысит 30 гривен до конца 2024 года:

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Источник: Сегодня

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