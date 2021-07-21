Версия на русском
$ 27,22
32,03

Долар і євро подорожчали: офіційний курс валют

21 липня, 16:17

Ксенія Капустинська

Національний банк оприлюднив оновлену вартість американської та європейської валюти до гривні на 22 липня

Долар практично завмер / Фото: Getty Images, AFP

Національний банк України (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара і євро до гривні на четвер, 22 липня:

21.0722.07зміна
1 долар США27,22 грн27,24 грн + 0,02
1 євро32,03 грн32,06 грн + 0,03

Порівняно зі значеннями 21 липня курс долара підвищився на дві копійки. Попереднього банківського дня "зелений" подорожчав всього на копійку. Але зміна за тиждень виявилася помітнішою: з 15 по 22 липня гривня зміцнилася проти американської валюти на шість копійок. До слова, валютний ринок в Україні занервував через чутки про відставку голови НБУ.

Курс євро підвищився на три копійки. Євровалюта трохи віддалилася від психологічної позначки в 32 гривні, але все одно залишилася в районі річних мінімумів.

Реклама

Читайте також: НБУ скасував обмеження на купівлю валюти для бізнесу та ФОПів

Нагадаємо, Кабмін в бюджетній декларації розрахував, що курс долара в Україні не перевищить 30 гривень до кінця 2024 року:

Новини на цю ж тему:
долар курс гривня курс гривні курс долара курс євро курс НБУ

Джерело: Сьогодні

Реклама