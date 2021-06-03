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Доллар и евро неожиданно и серьезно обвалились: курс валют НБУ

3 июня, 08:00

Игорь Тимофеев

Национальный банк рассчитал обновленную стоимость украинской валюты к доллару и евро на 3 июня

Доллар и евро неожиданно упали / Фото: Сегодня

Национальный банк Украины (НБУ) на четверг, 3 июня, рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

1 доллар США – 27,34 грн;
1 евро – 33,33 грн;
1 злотый – 7,47 грн;
10 российских рублей – 3,72 грн.

По сравнению со значениями среды, 2 июня, доллар упал еще на 10 копеек после снижения на три копейки в предыдущий банковский день. За неделю – с 27 мая по 3 июня – гривня окрепла по отношению к американской валюте на целых 22 копейки. Аналитики уже объяснили,ипочему доллар вернулся к падению.

Курс евро упал на 20 копеек после роста на две копейки днем ранее.

Стоимость 10 российских рублей стала ниже на копейку, польский злотый подешевел на 3 копейки.

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Официальный курс доллара рассчитывается, исходя из показателей на межбанковском валютном рынке, но с некоторым отставанием.

В среду, 2 июня, доллар на межбанке упал на 11 копеек в покупке и также снизился на 11 копеек в продаже. Американская валюта к завершению торгов стоила 27,315/27,335 грн (покупка/продажа). Евровалюта резко подешевела на 24 копейки в покупке и на 23 – в продаже. К закрытию евро торговался на уровне 33,332/33,357 грн (покупка/продажа). Сегодняшние торги еще не начались.

Прогнозы курса доллара

В консенсус-прогнозе, который подготовили в Минэкономики, говорится об ожидании среднего курса по итогам 2021 года на уровне 27,9 грн/долл. и курсе по состоянию на конец года 28,2 грн/долл.

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В госбюджете-2021 расчеты сделаны, исходя из среднего курса 29,1 гривни за доллар. При этом и в Минфине, и в НБУ неоднократно уверяли: "бюджетный" курс – не прогноз, его следует воспринимать исключительно как технический показатель.

МВФ в прогнозе экономики Украины привел такой курс доллара к гривне:

Аналитики Bank of America считают, что среднегодовой курс в 2021 году составит 27 грн/долл. А вот аналитики S&P Global Ratings не так оптимистичны, их прогноз – 29,5 грн на конец 2021 года (среднегодовой курс не предоставлен).

А о том, почему доллар дешевел в начале мая, узнавайте из сюжета:

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Источник: Сегодня

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