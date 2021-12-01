Доллар и евро движутся вверх: НБУ рассчитал новый курс валют для украинцев

Что будет с курсом 2 декабря / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на четверг, 2 декабря:

1.12 2.12 Изменение 1 доллар США 27,21 грн 27,23 грн +0,02 1 евро 30,92 грн 30,84 грн -0,08

По сравнению с курсом НБУ на среду, 1 декабря, доллар подорожал на 2 копейки, а евро подешевел на 8 копеек.

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Что будет с курсом валют в декабре?

Как рассказал "Сегодня" руководитель EXANTE Украина Владимир Позний, если курс доллара закрепится выше 27 грн за дол., примерно на отметке 27,10, – это будет плохим сигналом глобального слома тренда украинской валюты.

Также, по словам эксперта, есть риск запустить еще более глобальную распродажу и скачок до 28 грн за доллар до конца текущего года – вовсе не исключен.

На это могут повлиять такие факторы, как ужесточение риторики монетарной политики ФРС США и рост доллара в дальнейшем, а также откат в ценах на сырье и сельскохозяйственную продукцию.

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"Сегодня" вместе с экспертами разбирались, стоит ли сейчас покупать иностранную валюту или лучше подождать, а также писали, что ждет украинцев на "стыке" осени и зимы.