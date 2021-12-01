Долар та євро рухаються вгору: НБУ розрахував новий курс валют для українців

Що буде з курсом 2 грудня / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

Національний банк України (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара та євро до гривні на четвер, 2 грудня:

1.12 2.12 Зміна 1 долар США 27,21 грн 27,23 грн +0,02 1 євро 30,92 грн 30,84 грн -0,08

Порівняно з курсом НБУ на середу, 1 грудня, долар подорожчав на 2 копійки, а євро подешевшав на 8 копійок.

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Що буде із курсом валют у грудні?

Як розповів керівник EXANTE Україна Володимир Позній, якщо курс долара закріпиться вище 27 грн за дол., приблизно на позначці 27,10, – це буде поганим сигналом глобального зламу тренду української валюти.

Також, за словами експерта, є ризик запустити ще глобальніший розпродаж, тож стрибок до 28 грн за долар до кінця поточного року – зовсім не виключений.

На це можуть вплинути такі фактори, як посилення риторики монетарної політики ФРС США та зростання долара надалі, а також відкат у цінах на сировину та сільськогосподарську продукцію.

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"Сьогодні" разом з експертами розбиралися, чи варто зараз купувати іноземну валюту або краще почекати, а також писали, що чекає на українців на "стику" осені та зими.