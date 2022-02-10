Доллар cнова пошел в наступление: что будет с гривней дальше

Рассказываем, что будет с курсом в ближайшее время / Фото: Коллаж: Сегодня

Национальный банк Украины (НБУ) в четверг, 10 февраля, сделал новый официальный расчет курса гривни к основным иностранным валютам:

1 доллар США – 27,98 грн;

1 евро – 32,00 грн;

1 злотый – 7,08 грн;

10 российских рублей – 3,71 грн.

По сравнению с предыдущим банковским днем доллар подорожал на 1 копейку, евро – на 8 копеек. Курс злотого поднялся на 4 копейки, а курс рубля – на 3.

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Что было с курсом на межбанке?

В среду, 9 февраля, доллар скинул по 6 копеек в покупке и продаже, к закрытию торгов доллар торговался в таких значениях – 27,92/27,94 грн.

Евро открыл торги в диапазоне 31,9223/31,9424 грн, а к закрытию межбанка подешевел в покупке и продаже на 1 копейку – 31,91/31,93 грн.

Что будет с курсом в ближайшее время?

На этой неделе, с 7 по 13 февраля, эксперты "Сегодня" оказались достаточно оптимистичными. По их мнению, гривня должна укрепиться относительно доллара, однако все могут испортить негативные новости из РФ.

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Если в информационном поле все будет спокойно, курс продажи доллара будет колебаться в рамках 28,2-28,5 грн, считает аналитик компании "Центр биржевых технологий" Максим Орыщак. А вот если негативные новости все таки будут, курс может взлететь до 29 грн.

По мнению члена экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, курс будет в коридоре 28-28,5 грн/доллар, а президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко считает, что гривня укрепится до 28-28,2 грн/доллар в наличной продаже, а в покупке может опуститься ниже 28 грн.

"Сегодня" также писали, что будет с курсом валют в марте и рассказывали, как девальвация гривни повлияет на рынок недвижимости.